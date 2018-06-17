Швеция увеличила импорт украинских фруктов

В первом квартале среди экспортируемых в Швецию товаров больше всего выросли поставки яблок, груш и айвы.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.
Согласно сообщению, экспорт товаров в Швецию за I квартал этого года составил $113,6 млн.
ТОП-5 товаров, которые экспортировались в Швецию в первом квартале:
- Яблоки, груши и айва.
- Масло подсолнечное.
- Мебель и ее части.
- Металлоконструкции.
- Кондитерские изделия.
Напомним, за четыре месяца текущего года украинский аграрный экспорт в страны ЕС вырос на $145 млн, или на 8,3%. А внешнеторговый оборот аграрными и пищевыми товарами между Украиной и странами Европейского Союза за этот период увеличился почти на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $2,8 млрд.