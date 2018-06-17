Швеция увеличила импорт украинских фруктов

В первом квартале среди экспортируемых в Швецию товаров больше всего выросли поставки яблок, груш и айвы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Согласно сообщению, экспорт товаров в Швецию за I квартал этого года составил $113,6 млн.

ТОП-5 товаров, которые экспортировались в Швецию в первом квартале:

Яблоки, груши и айва. Масло подсолнечное. Мебель и ее части. Металлоконструкции. Кондитерские изделия.

Напомним, за четыре месяца текущего года украинский аграрный экспорт в страны ЕС вырос на $145 млн, или на 8,3%. А внешнеторговый оборот аграрными и пищевыми товарами между Украиной и странами Европейского Союза за этот период увеличился почти на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $2,8 млрд.

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