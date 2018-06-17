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воскресенье, 17 июня, 2018, 11:12 Экономика
Швеция увеличила импорт украинских фруктов

В первом квартале среди экспортируемых в Швецию товаров больше всего выросли поставки яблок, груш и айвы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Согласно сообщению, экспорт товаров в Швецию за I квартал этого года составил $113,6 млн.

ТОП-5 товаров, которые экспортировались в Швецию в первом квартале:

  1. Яблоки, груши и айва.
  2. Масло подсолнечное.
  3. Мебель и ее части.
  4. Металлоконструкции.
  5. Кондитерские изделия.

Напомним, за четыре месяца текущего года украинский аграрный экспорт в страны ЕС вырос на $145 млн, или на 8,3%. А внешнеторговый оборот аграрными и пищевыми товарами между Украиной и странами Европейского Союза за этот период увеличился почти на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $2,8 млрд.
ШвецияимпортфруктыМинистерство экономического развития и торговли
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2018-06-17 14:09 :09