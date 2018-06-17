Россия рассмешила новым откровенным фейком относительно «Марша равенства» в центре Киева

Российские СМИ отличились откровенным фейком о Марше равенства-2018, который в воскресенье, 17 июня, состоялся в Киеве.

Соответствующий пост размещен на странице «Лентач» в Twitter.

«В Киеве гей-парад продлился всего 20 минут. После столкновений активистов «Марша равенства» с националистами, которые кричали «Украина – не Содом», полиция разогнала и тех, и других», – сказано в сообщении.

На самом деле Марш равенства в Киеве не разгоняли, хотя не обошлось без драк. При этом меры безопасности на акции действительно были беспрецедентными.

Так, полиция перекрыла практически весь центр Киева – от Крещатика до площади Льва Толстого. Кроме того, наряды правоохранителей дежурили на ближайших к месту проведения марша станциях метро.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.