Представитель МИД России Захарова снова рассмешила сеть фейковою цитатой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, пытаясь показать пример русофобии, привела фейкову цитату.
Об этом пишет «Дождь».
«В ноябре 1991 года в своей речи в Хьюстоне экс-премьер-министр Великобритании Тэтчер заявила, что «по оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России 15 миллионов человек», – сказала Захарова.
Как пояснил журналист Алексей Ковалев, фраза, которую ошибочно приписывают Тэтчер, взята из книги Андрея Паршева «Почему Россия не Америка», а в исторических документах ее нет.
Слова Захаровой также появились и в официальном Twitter МИД. Позже Захарова сказала, что сообщение исправят.
Эта цитата – 100% фейк из книги 1997 года Андрея Паршева «Почему Россия не Америка». Ни в каких проверяемых исторических документах ее нет. Ну и в Хьюстоне в 1991 году Тэтчер не выступала. pic.twitter.com/TArPgwGMRQ— Alexey Kovalev (@Alexey__Kovalev) 15 июня 2018 г.