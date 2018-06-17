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воскресенье, 17 июня, 2018, 17:07 Курьезы
Представитель МИД России Захарова снова рассмешила сеть фейковою цитатой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, пытаясь показать пример русофобии, привела фейкову цитату.

Об этом пишет «Дождь».

«В ноябре 1991 года в своей речи в Хьюстоне экс-премьер-министр Великобритании Тэтчер заявила, что «по оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России 15 миллионов человек», – сказала Захарова.

Как пояснил журналист Алексей Ковалев, фраза, которую ошибочно приписывают Тэтчер, взята из книги Андрея Паршева «Почему Россия не Америка», а в исторических документах ее нет.

Слова Захаровой также появились и в официальном Twitter МИД. Позже Захарова сказала, что сообщение исправят.
Мария Захаровакурьезы. Россия
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2018-06-17 19:41 :19