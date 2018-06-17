Порошенко просит мир быстрее подать экспертов в совет Антикоррупционного суда

Президент Петр Порошенко сразу же после подписания закона об Антикоррупционном суде обратился к международным лидерам с призывом как можно быстрее представить кандидатуры экспертов в совет, который будет оценивать кандидатуры судей нового суда.

Об этом он сообщил в интервью украинским телеканалам, показанном в субботу, – сообщает пресс-служба президента.

«Вчера у меня был разговор с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Европейская комиссия является одним из органов, который может делегировать экспертов. И я попросил большого друга Украины, моего друга Жан-Клода Юнкера о помощи: прошу, ускорьте направление, выбор экспертов, чтобы направить их в Высшую квалификационную комиссию судей для того, чтобы мы начали формировать совет иностранных экспертов», – отметил Порошенко.

«Сегодня у меня был разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном – просьба была та же самая», – сказал президент.

«Еще одна позиция – у нас членами международной группы экспертов должны быть только очень квалифицированные международные судьи, или юристы, просто юристы – в английском языке этот человек называется барристер (barrister) – то есть в Украине этот человек это или адвокат, или прокурор, то есть он участвует в судебном заседании, является авторитетным, компетентным судьей в международных судах. Я думаю, что это является большим залогом объективности», – отметил он.

Порошенко также добавил, что эти кандидаты должны быть выдвинуты только авторитетными международными организациями, где Украина как государство участвует, и организациями, специализирующимися на борьбе с коррупцией или имеют эту функцию.

«Это может быть и ОБСЕ, потому что она имеет эту функцию, это может быть и Совет Европы, это может быть и Европейский Союз, и несколько других организаций, специализирующихся на борьбе с коррупцией», – пояснил президент.

Он подчеркнул, что сейчас делается все, чтобы в течение очень короткого времени были направлены кандидатуры экспертов.

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