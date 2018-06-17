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воскресенье, 17 июня, 2018, 21:17 Мир
Норвегия хочет ужесточить требования к мигрантам по изучению языка

Правительство Норвегии хочет ужесточить правила относительно социальных выплат иностранным гражданам, учитывая в том числе готовность изучать язык страны.

Об этом заявила министр финансов Сив Енсен, – сообщает The Local.

«Это требование к иммигрантам, что они должны учиться норвежскому языку, и они должны демонстрировать истинную готовность это сделать. Не может быть такого, чтобы просто сдаться и жить на государственное социальное обеспечение», – сказала Йенсен.

Министр предлагает отказаться от нынешней нормы, которая гарантирует иммигрантам в Норвегии 600 часов уроков норвежского языка и культуры.

Классы будут продолжаться, но правительство хочет представить оценку того, достигли ли участники удовлетворительного уровня владения норвежским языком.

«Если вы оставите вводный курс и  будете сидеть дома, а не работать, потому что ваш норвежский не является достаточным, – тогда мы хотим выдвигать требования», – сказал министр по вопросам интеграции Ян Торе Саннер.

Саннер сказал, что правительство еще не решило, как будет установлен и проверен языковой стандарт.

«Мы работаем над этим. Вам придется пройти тест, чтобы мы видели, насколько хорошо вы знаете норвежский. Если достаточно хорошо, тогда у вас есть один из важнейших инструментов для получения работы», – сказал Саннер.
мигрантыНорвегияязык
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