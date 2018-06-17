Несколько тысяч участников Марша равенства прошли по центру Киева, – дополнение

Несколько тысяч участников Марша равенства прошли по центру Киева в воскресенье.

Сначала участники выстроились в колонну возле Дома учителя.

Об этом сообщает Украинская правда.

Как сообщалось ранее, они стояли от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Шевченко.

Активисты держали плакаты «Страна свободных: будь собой», «В своем городе я никогда никого не буду бояться», разноцветные флаги. Также был замечен плакат «Наварю геям есть».

Участники марша, в основном молодого возраста, одеты в разноцветную одежду.

По периметру колонны участники держали красно-белую ленту.

Перед началом марша одна женщина выкрикивала «Содом и Гоморра», однако сбежала, когда участники позвали полицию.

Около 10:00 участники Марша равенства отправились по улице Владимирской. Количество участников увеличивалось.

Позже полиция вывела из колонны нескольких противников Марша, которые забегали внутрь, пытаясь помешать его движению, а также трех человек, которые перед колонной кричали «Украина не Содом!».

По состоянию на 10:30 участники марша пришли на площадь Льва Толстого.

Колонна растянулась от улицы Терещенковской до площади Льва Толстого. Площадь полностью заполнена людьми.

По данным УП от собеседников в полиции, в Марше равенства приняли участие 3-3,5 тысячи человек.

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