Несколько тысяч участников Марша равенства прошли по центру Киева, – дополнение

Несколько тысяч участников Марша равенства прошли по центру Киева в воскресенье.
Сначала участники выстроились в колонну возле Дома учителя.
Об этом сообщает Украинская правда.
Как сообщалось ранее, они стояли от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Шевченко.
Активисты держали плакаты «Страна свободных: будь собой», «В своем городе я никогда никого не буду бояться», разноцветные флаги. Также был замечен плакат «Наварю геям есть».
Участники марша, в основном молодого возраста, одеты в разноцветную одежду.
По периметру колонны участники держали красно-белую ленту.
Перед началом марша одна женщина выкрикивала «Содом и Гоморра», однако сбежала, когда участники позвали полицию.
Около 10:00 участники Марша равенства отправились по улице Владимирской. Количество участников увеличивалось.
Позже полиция вывела из колонны нескольких противников Марша, которые забегали внутрь, пытаясь помешать его движению, а также трех человек, которые перед колонной кричали «Украина не Содом!».
По состоянию на 10:30 участники марша пришли на площадь Льва Толстого.
Колонна растянулась от улицы Терещенковской до площади Льва Толстого. Площадь полностью заполнена людьми.
По данным УП от собеседников в полиции, в Марше равенства приняли участие 3-3,5 тысячи человек.