Находка археологов может изменить историю

Археологам удалось найти древнего представителя Номо sapiens в Евразии. Новое открытие археологов способно перевернуть историю человечества, так как ранее считалось, что люди появились в Сибири около 20 тысяч лет назад.

Исследователи, которые работают на стоянке «Туяна» в Тункинской долине Иркутской области, регулярно информируют о находках, – сообщает znaj.ua.

Так, недавно ученым удалось сделать сенсационное открытие: они раскопали останки древнего жителя Евразии. Кости, благодаря климату , хорошо сохранились. Эксперты отмечают, что останки человека похожи на то, как выглядит Номо sapiens сейчас.

Возраст находки – более 50 тысяч лет, что говорит о том, что археологам удалось найти самого древнего представителя Номо sapiens в Евразии, или им удалось открыть совершенно новый вид человека.

Материалы ученые передали в институт Макса Планка в Германии. Экспертиза подтвердит или опровергнет все гипотезы о происхождении древнего человека.

Напомним, отпечатки конечностей живого существа археологи обнаружили на юге Китая. Они оставлены, как считают, около полумиллиарда лет назад. Два ряда четких следов обнаружила команда археологов из Китая, находка подробно описана в журнале Science Advances.

По оценке исследователей, отпечаткам примерно 546 миллионов лет, они относятся к Эдиакарскому периоду. Таким образом, это древнейшие отпечатки двустороннесимметричного животного, известные науке.

Найденные отпечатки оставлены в окаменелостях, которые возникли в естественном регионе «Три ущелья» на реке Янцзы, как считается, 551-541 млн лет назад.

Ученые пока не понимают, это животное двуногое или же конечностей у него было больше. Но, вероятно, оно обладало двусторонней симметрией. Двустороннесимметричные животные – самая разнообразная категория животных на Земле. Они характеризуются парными придатками или конечностями и осью симметрии.

Археологическая находка относится к периоду, когда, как считают, на нашей планете только начали появляться первые животные. «В прошлом удавалось идентифицировать следы, оставленные от 530 до 540 миллионов лет назад.

На одном из них археологи нашли три блока наскальной живописи, на которых были изображены в основном животные (быки, жирафы, овцы, ослы и так далее).

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.