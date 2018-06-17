Музыкант отсудил у бывшей подруги $260 тыс. за испорченную карьеру

Молодой кларнетист Эрик Абрамовиц отсудил 350 тыс. канадских долларов ($266 тыс.) у своей бывшей подруги, которая намеренно испортила перспективы музыкальной карьеры.

В 2014 году Дженнифер Ли тайком отослала от его имени несколько электронных писем. У них она вместо него отказалась от престижной стипендии. Девушка хотела предотвратить их развод и переезд Эрика. Позже он узнал о ее действиях и подал иск в суд, – сообщает ВВС.

Эрик Абрамовиц

Суд постановил, что ее действия являются «отвратительным вмешательством в профессиональную деятельность» Абрамовица.

Стипендия, которую Эрику предложили в консерватории Колбурн в Лос-Анжелесе, составляла около 50 тыс. канадских долларов в год.

Абрамовиц, который учился играть на кларнете с 7 лет и получил немало престижных музыкальных наград, очень хотел получить место на курсе в консерватории, где преподает один из ведущих кларнетистов мира Иегуда Гилад.

В 2014 году 20-летний Абрамовиц прилетел в Лос-Анжелес к Гиладу и прошел прослушивание.

После этого ему направили сообщение, что его приняли. Но Эрик этого письма так и не получил.

Письмо перехватила его девушка, которая жила с ним в Монреале, где оба учились в местной консерватории.

Эрик полностью доверял подруге, и она имела доступ к его почте на компьютере.

Обнаружив письмо из Лос-Анжелеса, Дженнифер ответила на него от имени Эрика, пояснив, что он якобы не может принять предложение.

После чего она просто удалила эту переписку.

Позже она создала новую учетную запись почты – giladyehuda09@gmail.com, который якобы принадлежит Иегуди Гиладу, и уже от имени профессора написала Эрику, что прослушивание было «неудачным».

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