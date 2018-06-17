Москалькову не пустят к Вышинскому, пока Денисова не увидит Сенцова

Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова не сможет посетить в украинском СИЗО Кирилла Вышинского, руководителя РИА «Новости Украина», которого подозревают в госизмене.

Об этом в комментарии изданию «Цензор.нет» рассказала сама Денисова.

Она отметила, что предоставила Москальковой список украинских политзаключенных, содержащихся в тюрьмах РФ и оккупированного Крыма, а также план их посещений. Намерения российского омбудсмена посетить Кирилла Вышинского стали понятными из аналогичного списка людей, который подала российская сторона.

«Российская же сторона предоставила список тех заключенных, которых хочет посетить Москалькова. Он включает 34 фамилии. Но у половины не указано гражданство, и не указаны места содержания. Мы этот список получили как рабочий вариант, неофициальный», – сказала Денисова.

Встреча Денисовой и Москальковой состоится после обеда 18 июня в Москве. Они обсудят их совместные визиты к заключенным в обеих странах.

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