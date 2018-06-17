Легендарный Марадона отметился выходками на матче ЧМ-2018

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона отметился скандальными выходками во время матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Исландии (1:1).

Марадона показал расистский жест, выкурил сигару, сидя на трибуне, а после игры пытался ворваться в раздевалку аргентинской сборной, – сообщает Апостроф.

«Марадона уже не так крут. Болельщики из Южной Кореи просто кричали «Диего», он им улыбнулся, послал воздушный поцелуй и помахал рукой. Затем он растянул уголки глаз в стороны, что явно было расистским жестом. Все мы, кто это видел, были потрясены», – написала в Twitter журналистка BBC Джеки Оутли.

Также аргентинец нарушил запрет на курение на стадионе, выкурив сигару прямо во время матча.

Сразу после матча Марадону задержала полиция, так как он силой пытался ворваться в раздевалку аргентинской сборной. Якобы легенда хотел высказать свои претензии Лео Месси.

Марадона уже попытался оправдаться и за расистский жест и за курение на стадионе.

«Я попытался издали показать им, насколько мне приятно, что даже в Азии болеют за нас. Вот и все, ребята, выше голову», – написал аргентинец в Facebook по поводу жеста относительно корейских фанатов, а также объяснил свое курение: «Я честно не знал, что на стадионах нельзя курить».

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