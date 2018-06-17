Каждый седьмой житель Земли живет на денежные переводы родственников-мигрантов, – ООН

На сегодняшний день 800 миллионов людей по всему миру живут за счет денежных переводов, получаемых от родственников, которые работают в других странах. Семейные денежные переводы, таким образом, поддерживают каждого седьмого жителя Земли.

Такие данные приводит ООН в связи с Международным днем семейных денежных переводов, который отмечался 16 июня.

По данным организации, по всему миру за пределами тех стран, которые они называют домом, проживают около 250 миллионов международных мигрантов.

Также отмечается: «480 миллионов долларов, которые 200 миллионов трудовых мигрантов выслали своим близким в 2017 году, пошли в развивающиеся страны. Это втрое больше, чем общая внешняя финансовая помощь, выделенная этим странам на развитие из разных источников».

В среднем большинство трудящихся-мигрантов посылают домой по 200-300 долларов несколько раз в год. На их родине эти суммы зачастую составляют до 60 процентов семейного дохода и является основным средством существования для миллионов семей, пишет ООН.

Также подчеркивается, что около 75 процентов высланных денег тратятся на еду и медикаменты, а также оплату обучения детей и проживания. Остальные 25 процентов, или 100 миллиардов долларов в год, накапливают или вкладывают в собственное дело, которое впоследствии приносит доход, создает рабочие места и в целом благотворно сказывается на экономике, особенно – в сельской местности. Семейные денежные переводы, таким образом, часто служат двигателем развития.

Международная организация отмечает, что наиболее важную роль денежные переводы играют в маленьких сельских городках и селах стран по всему миру. Получатели примерно половины высланных средств проживают в сельской местности, где сосредоточено 75 процентов самых бедных жителей планеты. В мировом масштабе в течение следующих пяти лет семейные денежные потоки в эти местности достигнут триллиона долларов, прогнозируют в организации.

В ООН возлагают большие надежды на технологические инновации современности, такие как блокчейн и интернет-транзакции, которые позволят снизить стоимость отправки переводов из примерно 7 процентов от каждой суммы перевода до 3 процентов.

За рубежом работают регулярно или временно от 3 до 6 миллионов украинцев, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

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