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воскресенье, 17 июня, 2018, 11:28 Киев
Готовы двинуться: несколько сотен участников Марша равенства собрались в центре Киева

Несколько сотен участников Марша равенства выстроились в колонну возле Дома учителя в центре Киева.

Как сообщает корреспондент «Украинской правды», они стоят от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Шевченко.

Активисты держат плакаты «Страна свободных: будь собой», «В своем городе я никогда никого не буду бояться», разноцветные флаги. Также был замечен плакат «Наварю геям есть».

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Участники марша, в основном молодого возраста, одеты в разноцветную одежду.

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По периметру колонны участники держат красно-белую ленту.

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Конфликтов пока не наблюдается. Лишь одна женщина выкрикивала «Содом и Гоморра», однако сбежала, когда участники позвали охрану.
КиевМарш равенства
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2018-06-17 14:09 :16