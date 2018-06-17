Горбулин: Кремль готовит год террора в Украине

Кремль поднимает ставки и, похоже, готовит год террора против мирных регионов, против уязвимых целевых групп (в т. ч. детей). Больше смертей, больше политических убийств, больше хаоса и тревоги – все это в итоге направлено на действующую власть, к которой, безусловно, и главное требование.

Об этом в своей статье для DT.UA пишет Владимир Горбулин, директор Национального института стратегических исследований, академик НАН Украины.

По его мнению, всегда будут рядом «конструктивные политики», которые предложат «помириться» и "закончить" глупую войну».

«Ради них все и затевается. Ради страха украинских граждан и неопределенности. Показать, что Россия может делать на нашей территории все, что захочет. Что ее невозможно победить, – отмечает эксперт. – Но это возможно. Не здесь и не сейчас, но возможно. Главное – не бояться, как говорил в свое время Папа Римский Иоанн Павел II борцам с русским коммунизмом. Коммунизма уже нет. Не будет и российского режима. Но наш успех зависит не только от этого, но и от нашей сплоченности, наличия прорывных приоритетов и четких стратегий их достижения».

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