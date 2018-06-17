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воскресенье, 17 июня, 2018, 18:11 Спорт
ФК «Карпаты» прекратил сотрудничество с вратарем Алексеем Шевченко

Основной голкипер «Карпат» Алексей Шевчекно (на фото) покидает львовский клуб – он подписал соглашение с донецким «Шахтером».

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Придя в команду львовских «Карпат», Алексей Шевченко сразу же влился в карпатовский коллектив и заслужил место в стартовом списке Олега Бойчишина. В составе «зелено-белых» Алексей провел 10 матчей, но немалое количество раз, когда вратарь выручал команду не сосчитать, пишет Информационный центр ФК «Карпаты».

Поэтому ФК «Карпаты» благодарит Алексея Шевченко за добросовестную работу, старания и самоотдачу и желает успехов в новой команде.

 
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2018-06-17 19:40 :47