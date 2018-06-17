Если в больнице вас заставляют покупать бахилы, пошлите их! – Комаровский

Реформу медицины нужно начинать с базовых вещей – института усовершенствования врачей, категории отпуска препаратов или даже – требований относительно бахил. Ведь ни в одном государстве вас не будут заставлять их покупать – бахилы нужны только в операционных.

Об этом в эфире программы «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK отметил врач-педиатр Евгений Комаровский.

«Каждый врач знает, что существует такой монстр, название которого – институт усовершенствования врачей. Это значит: каждые пять лет каждый медик должен пройти через написание ненужного ему реферата, получение ряда разрешений, трехмесячного «валяние дурака» и покупки бумажки. После этого ты сможешь дальше работать. Об этом знают абсолютно все», – рассказал Комаровский.

Поэтому и нужно решить, это заведение будет существовать в таком виде, как сейчас, или нет. Ведь это – базовый вопрос.

«И почему, при всех грандиозных реформах, у нас до сих пор антибиотики продаются без рецепта? Зато онкобольные не могут купить морфий. Как такое возможно – человек просто может зайти в аптеку и купить препарат для химиотерапии? Это вообще там не продается, ведь это больничные аптеки, которые оплачиваются страховыми компаниями», – возмущался врач.

Да и, по его словам, непонятно, почему в больнице заставляют людей покупать те же бахилы. Мол, ни в одном государстве нет такой практики.

«Если вы заходите в больницу, и от вас требуют купить бахилы, посылайте их. Нигде в мире их не носят – только в операционной. Вам говорят, что не пропустят без бахил – посылайте! И почему, когда в аптеке через дорогу цены вдвое дешевле, врач все равно направит вас в ту больничную? Он говорит, что верит только ей, ведь получает за это 50%», – заявил Комаровский.

Поэтому, по его мнению, реформу медицины нужно было начинать с «базовых вещей». Мол, те же бесконечные процедуры института усовершенствования врачей можно заменить онлайн-тестами на сайте Минздрава. К тому же, самая большая проблема украинской медицины – «сколько врачей, столько и мнений».

«Чтобы узнать, нормальное ли ваше отделение, просто опишите стандартную ситуацию и каждый из врачей должен написать свой вариант лечения. Все ответы должны быть одинаковыми. Ведь это и является стандартами вашей клиники. Зато у нас врачи могут поставить одинаковый диагноз, но назначить совсем другие лекарства», – рассказал эксперт.

Поэтому, по его мнению, медицина начнется только тогда, когда сможем избежать таких вещей, а назначения врачей всегда будут совпадать.

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