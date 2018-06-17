Дипломатический обозреватель объяснил, что такое дипломатия «огня и ярости» Дональда Трампа

В начале своего президентства Дональд Трамп с большой неохотой отправлялся в зарубежные поездки, но сейчас он, кажется, изменился и вошел во вкус. После скандального саммита «Большой семерки» в Канаде и свидания с Ким Чен Ыном в Сингапуре американский президент через несколько недель снова выйдет на мировую арену.

Об этом пишет Дипломатический корреспондент BBC Джеймс Ландейл.

На этот раз президентский самолет сядет в Брюсселе, где в июле состоится очередной саммит НАТО.



Саммит "Большой семерки" в Торонто

И во многих европейских столицах министры уже с опаской ожидают эту встречу.



Историческая встреча: как Трамп пожал руку Ким Чен Ыну

Они знают, что Дональд Трамп вновь призовет их увеличить расходы на оборону. Но куда больше заботит перспектива того, что НАТО станет следующей международной организацией, которая подвергнется президентской «дипломатии огня и ярости».

На прошлой неделе главной темой саммита «Большой семерки» стало решение президента Трампа ввести пошлины на торговлю со своими союзниками.

Президент поставил свою подпись под конечным коммюнике встречи, но затем заявил, что отказывается поддержать его. И напал на канадского премьера серией оскорбительных твитов, написанных на борту президентского самолета.



Дональд Трамп меняет подходы США к решению дипломатических вопросов в мире

На этот раз он воспользовался тем же торговым спором, чтобы заложить сомнения в его реальной поддержке системы коллективной обороны Европы.

«Мы защищаем Европу (что хорошо) за счет огромных финансовых затрат, а потом нас несправедливо ограничивают в торговле, – написал президент в очередном твите. – Но грядут перемены!»

О каких именно изменениях говорит Трамп? После последних мероприятий с участием американского президента складывается все более четкое представление о стиле его дипломатии.

Президент Трамп подходит к решению большинства дипломатических проблем, как к заключению деловой сделки. Сначала он выступает с агрессивными заявлениями, затем раздувает конфликт еще больше, а потом пытается договориться.

В его арсенале – угрозы и миролюбивые обещания, а общий стиль можно описать как максимальное балансирование на грани возможного.

Именно в таком стиле было сделано внезапное заявление о том, что встреча с Кимом в Сингапуре не состоится, за чем почти немедленно было объявлено, что она все-таки пройдет.

Президент нередко прибегает к личным нападкам – отсюда его поток оскорблений в адрес северокорейского лидера, которого Трамп называл «человеком-ракетой». Сам Трамп не скрывает, что сознательно пользуется такими риторическими приемами.

Для дипломатического стиля Трампа характерна непредсказуемость. Он любит ставить в тупик участников переговоров, своих собственных сотрудников и союзников.

Первоначальное предложение о саммите с северокорейским лидером возникло из ничего. Решение об отмене совместных военных учений с Южной Кореей стало неожиданностью для Сеула.

Такой стиль полностью основан на особенностях характера президента – ключевым является его интуиция и инстинкты, а движущей силой является настроение, в котором находится президент в конкретный день.

Это также стиль человека из шоу-бизнеса: президент непрерывно позирует перед фотографами, жмет руки, прогуливается в парке перед объективами телекамер.

Президент выступает в роли дипломата, который сам пишет сценарий, выступает с фантастическими предложениями, а затем сам ставит себе оценки выполненной работы.

После встречи в Сингапуре Трамп написал в твите, что «ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет» – что стало сюрпризом для Токио и Сеула.

Twitter давно превратился в главный канал общения президента с внешним миром – пользуясь им, Трамп не обязан считаться с мнением профессиональных дипломатов из Госдепартамента, которые пытаются сгладить его риторику.

Содержание дипломатии президента Трампа такое же характерное, как и ее стиль. Она заключается в отказе от принципа многосторонности в международных отношениях.

Президент явно считает, что США больше не способны влиять посредством участия в многосторонних институтах вроде «Большой семерки» или даже ООН.

Он опоздал на встречу в Торонто и покинул ее досрочно, не особенно скрывая свое нетерпение. Президент Трамп явно оказывает предпочтение встречам один на один – формат двусторонних переговоров с лидерами, которые его понимают и ищут баланс между национальными интересами и демонстрацией силы.

Дипломатия такого рода не является уникальной. Трамп – не единственный политик в мире, который исходит из примата национальных интересов над международными.

Он также не является первым американским президентом, который полагается на личные отношения в достижении успеха на международной арене. Вспомним Рейгана и Горбачева в 1980-х годах. Или Никсона и Мао в 1970-х.

Трамп также не является первым президентом, который формирует внешнюю политику страны в угоду своим сторонникам среди американских избирателей – он просто выполняет данные в предвыборный период обещания.

Например, разорвать ядерное соглашение с Ираном или ввести пошлины на импорт китайской стали.

Дипломатия президента Трампа не является уникальной, но при этом она отличается высоким риском.

Иногда он действует импульсивно, явно не планируя дальнейших шагов. Это отражает известные черты его характера, а также демонстрирует беспомощность Госдепартамента, много руководящих должностей в котором по-прежнему остаются вакантными.

Это стало особенно очевидным, когда президент объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном.

Европейские участники сделки обратились в Белый дом с вопросом о том, что предложит потом США.

Там ответили, что никакого альтернативного плана действий просто не существует. Не удивительно, что такой ответ разозлил Европу.

Проблема в том, что договоренности, достигнутые Трампом с помощью собственной интуиции и ощущений, не всегда оказываются правильными.

Глубоко личная дипломатия – дело очень рискованное. Отношения между странами зависят не только от того, насколько симпатичны друг другу их лидеры.

Они основываются на межгосударственных обязательствах, связях и общих принципах, ценностях и опыте, которые имеют долгосрочный характер и не ограничиваются сроком пребывания у власти того или иного конкретного лидера.

Стремление Трампа исходить прежде всего из узких экономических и политических интересов Америки имеет корни в традиционной политике изоляционизма, которая была основой внешней политики США в XIX веке и в первой половине прошлого века.

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас заявил на этой неделе: «Атлантический океан стал шире президента Трампа. Его политика изоляционизма создает гигантский вакуум во всем мире».

Некоторые видят в дипломатии президента Трампа размытие четких границ между союзниками и противниками: на смену приходит ощущение, что мир состоит просто из отдельных стран, с которыми можно иметь или не иметь дело.



Следующая остановка Трампа – саммит НАТО в июле

Похвала Трампа в адрес северокорейского диктатора, который возглавляет жестокий режим сталинского типа, или его оскорбления в адрес ближайшего союзника, каким является Канада, указывают именно на это.

Когда репортер телеканала Fox News спросил Трампа о репутации Ким Чен Ына, президент ответил снисходительно: «Да, правильно, но и множество других людей делали плохие поступки».

Вот такой стиль личной дипломатии президента Трампа. Благодаря такому стилю США и Северная Корея ведут переговоры – вместо того, чтобы угрожать друг другу ядерными ударами.

Это дипломатия, которая ставит под сомнение принципы глобального интернационализма, которые, по мнению многих, привели к войне в Сирии. Это дипломатия, которая отличается непредсказуемостью и определяет глобальный политический климат.

Но, одновременно, это дипломатия, которая разъединяет так же, как и объединяет; она бросает вызов нормам и принципам международного порядка, которые, по мнению многих, сдерживали в течение долгих лет разрушительный национализм XX века и принесли мир миллиардам людей.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.