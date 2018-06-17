Для тех, кто еще не «знает»: в «ДНР» заявили об экономическом признании в мире

«Министр промышленности и торговли ДНР» Алексей Грановский заявил, что мир признал «ДНР» в экономическом плане.

Об этом сообщает gazeta.ua.



Алексей Грановский

«Если в политическом ключе мы еще находимся в состоянии признания, то в экономическом ключе мы фактически признаны», – сказал он.

На страницах пророссийских сообществ цитату Грановского приводят вместе со словами Елены Клименко, представительницы предприятия «Донецкстандартметрология». Она утверждает, что «отныне ДНР может беспрепятственно экспортировать продукцию в страны Евразийского союза».

Пользователи сети подняли это заявление на смех.

«Какая НАША продукция? Или что, трамвай уже почти доделали, и евразийцы прямо сгорают от нетерпения его купить?», «Нам Плотницкий четыре года утверждал, что мы почти Россия. Ну и что?», «Почти как и Северная Корея», – комментируют под постами в соцсетях.

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