Будут говорить жестче: Пионтковский рассказал о «дружеских» отношениях Кремля с «Поднебесной»

Дружеских отношений между Россией и Китаем, о которых заявляют в Кремле, на самом деле не существует, и в случае необходимости Поднебесная перейдет к более жесткой политике.

Об этом «Апострофу» рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

В данном контексте он отметил, что Китай занимает сильную позицию в мире. Именно эта страна заставила Северную Корею отказаться от ядерного оружия.

«Понимаете, только внешне выглядит, что Трамп принудил Кима к миру. А на самом деле отказаться от ядерного оружия Кима заставил прежде всего Китай», – пояснил Пионтковский.

Также он развенчал миф о якобы дружеских отношениях между Россией и Китаем.

«Но и так называемая дружба Путина с Китаем – это тоже миф, который так хотели бы видеть в Москве. Идет практическое поглощение Дальнего Востока и Сибири Китаем. На каком-то этапе, если Китаю станет выгодно, он будет разговаривать с Кремлем более жестким языком», – считает Пионтковский.

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