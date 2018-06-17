Аваков выразил поддержку Тимошенко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что поддерживает идею Юлии Тимошенко о превращении Украины в парламентскую республику, хотя и не ведет переговоров с ВО «Батькивщина» по этому поводу.

Об этом Аваков сказал агентству Интерфакс-Украина.

«Я всегда поддерживаю идею парламентской республики, когда речь идет о парламентско-президентской республике, где президент все-таки существует, он избирается прямым голосованием людей и выступает визионером, гарантом свобод и балансом для парламента.

Но при этом президент не занимается ни НКРЭ, ни назначением каких-либо комиссий и прокуроров, не вмешивается в следствие, не руководит Национальным банком и т.д. В этом смысле все, что сказала Тимошенко, мне симпатично», – заявил министр.

Идеи о преобразовании формы правления Тимошенко выдвинула накануне, на форуме своей партии в Киеве.

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