Во Львове и Харькове «минировали» кинотеатры с российских провайдеров, – Князев

Киберполиция установила, что сообщения о минировании в этом месяце бизнес-центров и кинотеатров во Львове и Харькове поступали с территории России.

Об этом сообщил на брифинге в Харькове глава Нацполиции Украины Сергей Князев, пишет Укринформ.

«В течение июня поступают сообщения о минировании в Украине мест массового скопления людей: кинотеатров, бизнес-центров, в том числе, в Харькове, но больше всего пострадал от этого Львов. Наша киберполиция достоверно установила, что сообщения идут от российских провайдеров. Установлено местонахождение этих "минеров". Открыт ряд уголовных производств», – отметил Князев.

Однако, по его словам, эффективный результат будет тогда, когда мы сможем привлечь виновных, находящихся за рубежом, к уголовной ответственности.

«Есть институт заочного расследования, и если эта статья подпадает под Уголовно-процессуальный кодекс, препятствий в расследовании перед нами не будет, в том числе, по отношению к российской власти, которая не реагирует на то, что происходит», – добавил Князев.

По его словам, во всех случаях полиция реагирует на такие сообщения, как на реальность: «Наша задача – обеспечить безопасность людей. При проверках мы никогда не слышали замечаний от продавцов или посетителей тех же бизнес-центров».

В рамках брифинга министр внутренних дел Арсен Аваков привел пример: «Где-нибудь в Краснодаре берут харьковский справочник "Золотые страницы", выбирают объект и звонят».

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