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суббота, 16 июня, 2018, 0:14 Киев
В Киеве во время ливня в коллекторе утонул мужчина

В четверг, 14 июня, в Киеве из-за сильного ливня утонул мужчина.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что труп обнаружили на пересечении улиц Гната Хоткевича и Азербайджанской.

«Судя по всему, мужчина утонул во время вчерашнего вечернего дождя, когда уровень воды в коллекторах поднимается до максимума в течение минуты», – сказано в сообщении.

На месте происшествия работают спасатели, уточняются все подробности случившегося.
КиевЧС
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