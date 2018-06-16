В Киеве начнут действовать «европейские» штрафы за парковку

Закон, позволяющий штрафовать водителей за парковку в неположенном месте, вступит в силу через три месяца.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из телеканалов.

По его словам, для водителей, которые паркуются в запрещенном месте, предусмотрены штрафы свыше 1000 гривень.

«Через три месяца вступает в силу закон и мы будем иметь возможность штрафовать водителей, которые будут парковаться под запрещающим знаком, на тротуарах и там, где это запрещено. Штрафы будут больше 1000 гривень», – рассказал Кличко.

Кроме того, политик отметил, что будет вестись видеофиксация нарушений скоростного режима, проезда на красный сигнал светофора и тому подобное.

И за такие правонарушения придется заплатить большой штраф.

«В столице построят перехватывающие парковки. Также закупят новый комфортный коммунальный транспорт. У водителей будет возможность оставить машину и передвигаться по Киеву на общественном транспорте», – подытожил Кличко.

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