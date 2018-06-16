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суббота, 16 июня, 2018, 18:54 Киев
В Киеве арестовали владельца автомобиля, от взрыва которого пострадали дети

Владелец авто, которое 14 июня взорвалось в одном из районов Киева, в результате чего пострадали четверо детей, взят под стражу.

Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры 16 июня, соответствующее решение принял Святошинский райсуд Киева.

«По ходатайству Киевской местной прокуратуры №8, владельцу автомобиля "Волга", в которой дети нашли взрывчатку, избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей до 12 августа», – говорится в сообщении.

Ранее начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что задержанному подозреваемому было объявлено о подозрении по ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

«Во время допроса подозреваемый дал признательные показания, которые в дальнейшем были подтверждены в ходе воспроизведения. В рамках уголовного производства назначен ряд судебных экспертиз. Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершения преступления», – отметили в прокуратуре.

Напомним, в Киеве установили владельца автомобиля, от взрыва которого пострадали дети.
Киевполицияавтовзрыв
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2018-06-16 22:14 :29