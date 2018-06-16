В Конгрессе США предлагают увеличить помощь Украине

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предлагает увеличить в бюджете 2019 года смету помощи, предоставляемой Украине через программы Государственного департамента и Пентагона, на 70 млн долл.

Как говорится на странице Посольства Украины в Фейсбуке, комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект «Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год», где средства, которые предлагается выделить для помощи Украине по безопасности, в том числе летального оружия оборонительного характера, определены в объеме 250 млн долл. Эта сумма на 50 млн долл. превышает ассигнования для соответствующих программ поддержки Украины, утвержденные в Консолидированном законе о бюджетных ассигнованиях на 2018 год.

В представленном в указанном комитете проекте «Закона относительно ассигнований Государственного департамента зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год» смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов и причастных агентств определена в сумме $441 млн долл., что на 20 млн долл. превышает соответствующие ассигнования 2018 года.

Таким образом, совокупный объем средств, которые могут быть выделены для поддержки Украины в 2019 бюджетном году, составляет 691 млн долл. США, что на 70 млн долл. больше, чем предусмотрено ассигнованиями текущего года.

Для вступления в силу вышеупомянутые законопроекты должны быть одобрены полным составом Палаты представителей, поддержаны Сенатом и подписаны Президентом США.

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