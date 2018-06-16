В Конгрессе США предлагают увеличить помощь для Украины

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей американского Конгресса выступил с предложением повысить в бюджете на 2019 год сумму помощи для Украины через программы Пентагона и Государственного департамента США.

Об этом сообщило в пятницу Посольство Украины в Вашингтоне.

«Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона об ассигнованиях Министерства обороны на 2019 год, в котором средства, которые предлагаются выделить для помощи Украине в сфере безопасности, в том числе, на летальное оружие оборонительного характера, определены в объеме $250 млн. Эта сумма на $50 млн превышает ассигнования для соответствующих программ поддержки Украины, утвержденных в Консолидированном законе о бюджетных ассигнованиях на 2018 год», – отметили в украинском дипломатическом представительстве.

В другом проекте закона, который определяет финансирование Государственного департамента США, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год, помощь для Украины определена в сумме $441 млн. «Это более чем на $20 млн больше соответствующих ассигнований 2018 года», – подчеркнули в украинском посольстве.

Таким образом, совокупный объем средств, которые предлагается выделить для поддержки Украины в 2019 финансовом году, составляет $691 млн, «что на более $70 млн больше, чем предусмотрено ассигнованиями текущего года».

По процедуре, законопроект должен быть одобрен полным составом Палаты представителей, Сенатом американского Конгресса, а также подписан Президентом США.

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