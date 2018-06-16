Универсальный язык: ученые послали музыку в космос в надежде, что инопланетяне «меломаны»

Sonar Music Festival в сотрудничестве с Институтом космических исследований Каталонии и METI International недавно запустили в космос 35 десятисекундных EDM-композиций. Их сотрудники надеются, что песни достигнут вероятных «меломанов» где-то в окрестностях красного карлика GJ 237 и станут примером универсального языка музыки. Для того, чтобы пережить долгое путешествие в космосе, треки помещены в двоичный код, который инопланетянам еще придется расшифровать.

Об этом сообщает naked-science.

Эта звезда была выбрана не случайно: одна из ее планет находится в зоне обитаемости. Иными словами, она расположена на достаточном расстоянии от своей звезды для поддержания жизни. Учитывая время, которое потребуется для преодоления такого расстояния, песни достигнут предполагаемых инопланетян не ранее 2030 года. А если нам отправят в ответ сигнал, мы вряд ли получим его до 2042 года. В послание также включена информация о математике и науке в целом, чтобы показать некоторые достижения человечества. Как бы там ни было, это не первая попытка связаться с неземной цивилизацией.

Буквально в ноябре прошлого года ученые отправили сообщение этой же звезде. С помощью антенны в Норвегии они выслали туда информацию о часах и отслеживании времени, ведении счета, геометрии и других концепциях, разработанных людьми. Ученые надеются найти разумных существ с подобным пониманием этих идей. Они признают, что такой исход маловероятен, но все же не теряют надежды получить обратный сигнал примерно через 25 лет.

Ранее, в 1974 году было отправлено послание Аресибо. Оно представляло собой радиопередачу, которая содержит информацию о Солнечной системе, числа от одного до десяти, о том, как выглядит ДНК, а еще изображения среднестатистических мужчины и женщины. Ожидается, что для достижения поставленной цели и получения обратного сигнала потребуется около 25 тысяч лет, так что многие воспринимают это не столько как сообщение, сколько просто как технологическое достижение.

Вплоть до своей смерти в этом году доктор Стивен Хокинг был ярым противником вхождения в контакт с внеземным разумом. Он утверждал, что инопланетяне, которые достигли достаточного прогресса, чтобы найти на нас, могут быть враждебными по отношению к человечеству: например, межзвездные кочевники с потенциальной жаждой колонизации других планет.

«Встреча с продвинутой цивилизацией может стать похожей на встречу коренных американцев с Колумбом. Все закончилось не очень хорошо », – рассказал он в документальном сериале «Любимые места Стивена Хокинга» (2016).

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