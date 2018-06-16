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суббота, 16 июня, 2018, 13:16 События
Украинская сторона приостанавливает работу КПВВ «Майорское»

Работу КПВВ «Майорское» прекращают ориентировочно на два дня.

Об этом сообщили военные на странице ООС.

В частности, как отмечают в ООС, российско-оккупационные войска прекращают с 16 июня работу контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) со стороны Горловки. В связи с этим работа КПВВ «Майорское» будет прекращена.

Ориентировочное время возобновления работы КПВВ «Майорское» - 18 июня.

 
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2018-06-16 16:16 :21