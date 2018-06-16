суббота, 16 июня, 2018, 13:16 События
Украинская сторона приостанавливает работу КПВВ «Майорское»
Работу КПВВ «Майорское» прекращают ориентировочно на два дня.
Об этом сообщили военные на странице ООС.
В частности, как отмечают в ООС, российско-оккупационные войска прекращают с 16 июня работу контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) со стороны Горловки. В связи с этим работа КПВВ «Майорское» будет прекращена.
Ориентировочное время возобновления работы КПВВ «Майорское» - 18 июня.
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.