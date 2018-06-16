Украинская певица-предательница оказалась на грани банкротства

Огромные долги перед банками поставили 39-летнюю певицу Ани Лорак в очень тяжелую финансовую ситуацию.

Все это произошло из-за того, что Лорак захотелось шоу не хуже, чем у Филиппа Киркорова, – передает womanel.

В результате появилась программа «DIVA», которая заняла второе место среди самых дорогих шоу.

На организацию проекта такого масштаба ушло очень много денег и теперь Ани Лорак задолжала банкам почти 5 000 000 долларов.

Отдать долг артистке необходимо в ближайшие два года.

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