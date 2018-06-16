суббота, 16 июня, 2018, 0:38 Общество
Украинская певица-предательница оказалась на грани банкротства
Огромные долги перед банками поставили 39-летнюю певицу Ани Лорак в очень тяжелую финансовую ситуацию.
Все это произошло из-за того, что Лорак захотелось шоу не хуже, чем у Филиппа Киркорова, – передает womanel.
В результате появилась программа «DIVA», которая заняла второе место среди самых дорогих шоу.
На организацию проекта такого масштаба ушло очень много денег и теперь Ани Лорак задолжала банкам почти 5 000 000 долларов.
Отдать долг артистке необходимо в ближайшие два года.
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