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суббота, 16 июня, 2018, 0:38 Общество
Украинская певица-предательница оказалась на грани банкротства

Огромные долги перед банками поставили 39-летнюю певицу Ани Лорак в очень тяжелую финансовую ситуацию.

Все это произошло из-за того, что Лорак захотелось шоу не хуже, чем у Филиппа Киркорова, – передает womanel.

В результате появилась программа «DIVA», которая заняла второе место среди самых дорогих шоу.

На организацию проекта такого масштаба ушло очень много денег и теперь Ани Лорак задолжала банкам почти 5 000 000 долларов.

Отдать долг артистке необходимо в ближайшие два года.

 
РоссияАни Лорак
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