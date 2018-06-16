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суббота, 16 июня, 2018, 14:40 Общество
Украинец, который изобрел технику создания бумаги из опавших листьев, победил на олимпиаде в США

Одиннадцатиклассник из Закарпатья Валентин Фречка, получил золотую медаль Genius Olimpiad 2018, которая официально завершилась этой ночью и длилась последние три дня на базе State University of New York at отеле oswego.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Ежегодно эта олимпиада собирает изобретателей из разных стран и претендует на статус одного из главных конкурсов изобретателей в мире. В этом году олимпиада проходила в пяти дисциплинах. Участвовать в ней мог любой желающий по соответствующим критериям.

По итогам олимпиады, Валентин Фречка из Закарпатья, который уже успел стать звездой-гением в Украине, получил сразу две награды – золотую медаль в дисциплине «Наука», а также отдельную специальную награду олимпиады, которую вручают только двум участникам.

Эта награда предусматривает дополнительные призы, в том числе стипендию на обучение в университете США.

Кроме Валентина Фречки, золотую медаль на этой олимпиаде получили еще трое украинцев – Екатерина Малкина в дисциплине «Наука», Степан Нетудыхатко и Никита Фурман в дисциплине «Короткометражка».

Напомним, что Валентин Фречка со своим изобретением, как создавать бумагу из опавших листьев, уже получил ряд отличий и наград, как внутри страны, так и на международных конкурсах.

 
СШАолимпиадаУкраина
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