Украина передала в суд ООН факты относительно притеснений в Крыму и финансирования РФ терроризма на Донбассе

Придерживаясь решения Международного суда ООН, который рассматривает дело «Украина против России» (в котором Киев обвиняет Москву в нарушении Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации), Украина 12 июня передала меморандум. Это документ, в котором представлены доказательства вины РФ: кратко изложены факты, на которых основывается иск Украины, а также сформулированы юридические аргументы.

Об этом в своей статье для DT.UA пишет Владимир Кравченко. По его словам, кроме 366-страничного меморандума, судьям МС ООН передали приложения, состоящие из 28 томов. Доказательная база основывается на материалах следствия (в том числе и Совместной следственной группы, которая расследует обстоятельства катастрофы MH17) и включает в себя аудио- и видеозаписи, которые сопровождаются переводом. Также суду представлены показания 7 свидетелей, касающиеся притеснений по национальному признаку в Крыму, и 10 – по финансированию российским государством терроризма в Украине.

«Цель Украины в МС ООН – не только добиться признания вины России в нарушении конвенций и получить финансовую компенсацию, но и заставить Кремль прекратить поддержку боевиков и преследования украинцев и крымских татар. Задача Киева в суде доказать, что со стороны Москвы была последовательность действий, был умысел российского государства, в результате которого пострадали люди», – отмечает автор.

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