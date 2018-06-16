Украина настаивает на полном выводе войск России из Молдовы, – МИД

Согласно решениям Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года, Украина последовательно поддерживает позицию правительства Молдовы о необходимости полного и безусловного вывода российских войск с территории страны.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины накануне планируемого рассмотрения Генассамблеей ООН резолюции о выводе российских войск из Молдовы, передает «Радио Свобода».

В МИД указывают, что 14 июня произошло «несанкционированное перемещение» военной техники и вооружения группы российских войск в Приднестровском регионе Молдовы в сопровождении правоохранительных органов непризнанного образования».

Недавно молдавская сторона сообщила, что неподалеку от украинской границы по маршруту Тирасполь – Рыбница, была замечена колонна автомобилей России с различными типами военной и бронетанковой техники в так называемой «зоне безопасности», где находиться запрещено. Сепаратистская власть Приднестровья отрицала причастность к перемещению военной техники.

В пятницу министр иностранных дел Молдовы Тудор Ульяновский заявил, что 22 июня Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию о выводе российских войск с территории Республики Молдова.

Преимущественно русскоязычный регион Приднестровье еще в советские времена, в 1990 году, односторонне провозгласил «независимость» от остальной Молдовы. Самопровозглашенной «независимости» Приднестровья не признал никто в мире, хотя регион имеет существенную поддержку России (политическую, экономическую и военную).

После непродолжительной войны 1992 года, в которой погибло около 1200 человек, Кишинев окончательно потерял контроль над этим регионом страны. Во время этой войны на стороне сепаратистов приняли участие отдельные бойцы и целые подразделения и части российской армии со своим вооружением и боевой техникой.

В 1992 году по двустороннему российско-молдавскому соглашению на админгранице между Приднестровьем и остальной частью Молдовы была учреждена миротворческая операция с участием российских и молдавских войск, а также вооруженных формирований.

Россия еще на саммите ОБСЕ в 1999 году в Стамбуле взяла на себя обещание вывести свои войска из Приднестровья до 2002 года, однако не выполнила его.

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