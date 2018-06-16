Ученые назвали главную причину, которая вызывает переедание

Американские исследователи из Йельского университета выступили с гипотезой о том, что привычка переедать возникает из-за употребления пищи, сочетающей в себе жиры и углеводы. Подобное сочетание пищевых компонентов специфическим образом влияет на мозг.

Об этом сообщают Новости Здоровья.

Почему многие страдают от ожирения и продолжают есть, даже не испытывая голода? Ученые из Йеля считают, что на такую гастрономическую «жадность» человека толкают полосатое тело и таламус – зоны мозга, которые стимулируются употреблением смеси жиров и углеводов.

«Употребление такой пищи выводит мозг из привычного состояния и заставляет его «поощрять» тело больше, чем после употребления блюд, состоящих только из жиров или углеводов», – рассказали исследователи.

В пользу их версии свидетельствуют данные эксперимента с применением технологии сканирования мозга в реальном времени. Эти данные свидетельствуют о том, что сочетающие в себе и жиры, и углеводы угощения влияют на мозг так, как никакие другие продукты. Так, во время эксперимента (в нем принимали участие 206 добровольцев) люди отдавали предпочтение именно «смешанным» углеводно-жирным продуктам, несмотря на свои пристрастия (сначала испытуемых опросили, что они любят больше всего).

«Пристрастия не имеют никакого значения. Перед некоторыми блюдами просто сложнее устоять», – отметила в связи с этим сотрудница Йельского университета Дана Смол.

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