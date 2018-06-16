Сергей Лямец: Украина стала напоминать колониальную страну

Украина могла бы быть скромнее и не играть так открыто в колонию, ведь понятно, что ее геополитический вес меньше.

Такое мнение высказал журналист Сергей Лямец в эфире проекта «Спецпроект с Наташей Влащенко» на телеканале ZIK.

«От начала Майдана страна как-то незаметно перешла к реалиям, когда выполнять приказы из-за рубежа стало допустимо. Объявил требования МВФ – мы должны все выполнить, приехала миссия США – тоже выполнить»

Таким образом, Украина очень напоминает колониальную страну, где правит местный князь. И если он выполняет все, что требует внешнее управление, то он остается», – отметил Лямец.

Зато, констатирует журналист, уже давно известно, что нужно другой стороне от Украины. Прежде всего, это коммерческая выгода и возможность получить как можно больше прибыли.

«На НАК «Нафтогаз» поставлены менеджеры, которые специально останавливали и закрывали платежи, в том числе и в сторону «Укргаздобыча». Они искусственно накапливали большие остатки на балансе «Нафтогаза».

К тому же, не стесняясь обсуждали планы приватизации «Укргаздобычи». Интересный факт: если бы они обсуждали планы приватизации с Фирташем или Коломойским, то это была бы полная измена и преступление, а почему Джордж Сорос воспринимается как добрый американский дядюшка.

Поэтому Украина могла бы быть скромнее и не играть так открыто в колонию, ведь понятно, что ее геополитический вес меньше. И мы должны идти на определенные уступки, чтобы нам прикрывали тыл», – признал Сергей Лямец.

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