Реликвию, которой более 900 лет, обнаружили в церкви на Львовщине

На этой неделе, во время ремонтных работ в храме святой Параскевы в Буске на Львовщине, в алтарной части строители нашли литой бронзовый нагрудный крест-складень, который датирован периодом XII-XIII века.
Об этом сообщает RISY.
Находка оказалась крестом-энколпионом. Такие кресты являются достоянием древнекняжьего периода, они появились на Руси в период распространения христианства.
Как известно, внутрь таких крестов вкладывали мощи святых. Реликвия оставила значительный след в культурном наследии Киевской Руси, ведь в орнаментах, вылитых на украшении, закодирован духовный образ жизни на заре становления христианской веры среди русичей.
Сложная техника обработки металла также свидетельствует о высоком мастерстве ремесленников Киевской Руси.
Вероятно, этот крест принадлежал священнику или другому духовному лицу, похоронненому на территории старого прицерковного кладбища.