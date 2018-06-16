Реликвию, которой более 900 лет, обнаружили в церкви на Львовщине

На этой неделе, во время ремонтных работ в храме святой Параскевы в Буске на Львовщине, в алтарной части строители нашли литой бронзовый нагрудный крест-складень, который датирован периодом XII-XIII века.

Об этом сообщает RISY.

Находка оказалась крестом-энколпионом. Такие кресты являются достоянием древнекняжьего периода, они появились на Руси в период распространения христианства.

Как известно, внутрь таких крестов вкладывали мощи святых. Реликвия оставила значительный след в культурном наследии Киевской Руси, ведь в орнаментах, вылитых на украшении, закодирован духовный образ жизни на заре становления христианской веры среди русичей.

Сложная техника обработки металла также свидетельствует о высоком мастерстве ремесленников Киевской Руси.

Вероятно, этот крест принадлежал священнику или другому духовному лицу, похоронненому на территории старого прицерковного кладбища.

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