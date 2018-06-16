Польский ИНП: на раскопках в Грушовичах выявлены гражданские, а не повстанцы

Результаты раскопок, которые проводились 24-26 мая на муниципальном кладбище в Грушовичах вблизи Перемышля, представил Польский Институт национальной памяти (ИНП).

Об этом на пресс-конференции сообщил вице-президент ИНП и и.о. директора УПИ профессор Кшиштоф Швагжик, пишет газета «Наше слово».

По данным проведенных археологических и судебно-медицинской экспертизы Управлением по идентификации и поиску (УПИ) польского ИНП, на кладбище в Грушовичах на месте украинского памятника воинам Украинской повстанческой армии (УПА), похороненные являются обычными тогдашними жителями Грушович, а не воинами УПА.

В процессе раскопок обнаружены человеческие останки в гробах и без них. Среди них также найдены польские монеты с межвоенного периода, пуговица с немецкой мужской одежды, которая тоже использовалась воинами УПА. Также был расколотый череп с дыркой, что могло свидетельствовать о смерти этого человека от пули.

Всего было найдено 31 захоронение, но исследование проведено на 16 из них, поскольку, как отметил спикер, на кладбище можно было бы открыть много захоронений, и нет нужды исследовать остальные (кроме места памятника).

Относительно найденных в захоронениях польских монет, то ИНП считает, что они там оказались потому, что в те годы был обычай у жителей Грушовичей - вкладывать умершим монеты в карманы или в ладони.

Что же касается черепа с отверстием, то эксперты ИНП Польши считают, что дыра на лбу является результатом смертельного удара, а не выстрела из огнестрельного оружия. То, что вокруг отверстия отсутствуют трещины и при человеческих останках были найдены водительские очки, позволяет предполагать, что человек умер трагической смертью в результате автокатастрофы, – говорит профессор Швагжик.

Он отметил, что украинской стороне предоставили доступ к раскопкам и предложили взять образцы человеческих останков на экспертизу, и, по его словам, украинская сторона отказалась.

Член украинской делегации, сотрудник Украинского института национальной памяти Павел Подобед в комментарии «Исторической правде» объяснил, что украинскую сторону приглашали на раскопки лишь в статусе наблюдателей.

«Отбор образцов проводится по определенной технологии, для которой нужно иметь оборудование. Поскольку нам заранее сообщили о возможности только наблюдать и фотографировать, в украинскую делегацию профессиональных судмедэкспертов не включали. Предложение взять образцы мы получили только после завершения эксгумации. Но при таких условиях брать их было бы непрофессионально», – рассказал Павел Подобед.

Профессор Швагжик отметил, что ИНП подало официальное обращение украинской стороне на разрешение раскопок в десяти пунктах на территории Украины, которые включают в себя Волынскую и Львовскую области, в частности Львов с периода 1939 года и Гуту-Пеняцкую 1933 года.

В свою очередь Святослав Шеремета, Секретарь государственной комиссии по вопросам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий, который возглавил группу экспертов из Украины, подтвердил, что среди захоронений есть как минимум три захоронения воинов УПА.

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