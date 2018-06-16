Пляжный сезон открыт: Какие столичные водоемы безопасны для купания, - список

Все больше людей можно увидеть в столичных водоемах, однако безопасны ли они для нашего здоровья.

Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель председателя Госпродпотребслужбы Киева Дмитрий Байраченко, передает «Украинский интерес».

В украинской столице существует 13 муниципальных пляжей, которые официально предназначены для купания:

Венеция (Днепровский район на о. Долобецкий);

Детский (Днепровский район на о. Венецианский);

Молодежный (Днепровский район на о. Долобецкий);

Предместная-Слободка (Днепровский район на о. Венецианский);

Золотой (Венецианский остров);

Центральный (Днепровский район, Труханов остров);

Вербное (Оболонский район, озеро Вербное);

Пуща-Водица (Оболонском районе, Пуща-Водица);

Черторый (Деснянськийрайон, остров Муромец);

Тельбин (Днепровский район, на озере Тельбин);

Радуга (Днепровский район, озеро Радунка);

Радуга (Днепровский район);

Галерная (Голосеевский район, Галерный залив).

Байраченко сообщил, что «санитарное разрешение» получили уже 10 из 13 киевских пляжей. Эти объекты полностью готовы к летнему сезону, оборудованы всем необходимым для отдыха людей, а качество воды соответствует экологическим стандартам.

Однако есть и такие пляжи, которые не прошли проверку, они находятся на озерах Тельбин, Вербное и Радунка. По результатам лабораторных исследований Киевского лабораторного центра МЗ Украины, в настоящее время не рекомендуется купаться в этих водоемах.

«На озере Вербное является превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки. Ее уровень составляет 6200 в одном дециметре кубическом, в озере Тельбин – 21 000 в одном дециметре кубическом, а норма – до 5000. Также мы периодически фиксируем повышенный уровень кишечной палочки на озере Радунка. Сейчас мы ждем оттуда окончательных лабораторных результатов. Пока мы не рекомендуем купаться в этих водоемах», – подчеркнул Байраченко.

Кроме муниципальных пляжей в Киеве есть более 60 мест отдыха у водоемов, однако эти места не оборудованы постами спасателей, медицинскими пунктами, переодягальнями и другой необходимой инфраструктурой. Столичные службы наблюдают за качеством воды в этих водоемах, однако не советуют киевлянам заходить в воду в этих местах, лучше посещать пляжи, которые прошли сертификацию.

Стоит отметить, что в течение ближайших 48 часов не рекомендуется посещать все киевские водоемы. Об этом объявили сотрудники коммунального предприятия «Плесо».

«Данное предостережение временное, обусловленное сильными ливнями и остается действующим в течение 48 часов после завершения дождей. Для защиты здоровья граждан и профилактики распространения инфекционных заболеваний рекомендуем воздержаться от купания до стойкого улучшения погодных условий. Заметим, что предупреждение людей о том, что купание после сильных дождей нежелательно, является обычной практикой в странах, где хорошо развиты основы безопасности и культуры рекреации у воды», – пояснили в «Плесо».

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