Пляжный сезон открыт: Какие столичные водоемы безопасны для купания, - список

Все больше людей можно увидеть в столичных водоемах, однако безопасны ли они для нашего здоровья.
Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель председателя Госпродпотребслужбы Киева Дмитрий Байраченко, передает «Украинский интерес».
В украинской столице существует 13 муниципальных пляжей, которые официально предназначены для купания:
- Венеция (Днепровский район на о. Долобецкий);
- Детский (Днепровский район на о. Венецианский);
- Молодежный (Днепровский район на о. Долобецкий);
- Предместная-Слободка (Днепровский район на о. Венецианский);
- Золотой (Венецианский остров);
- Центральный (Днепровский район, Труханов остров);
- Вербное (Оболонский район, озеро Вербное);
- Пуща-Водица (Оболонском районе, Пуща-Водица);
- Черторый (Деснянськийрайон, остров Муромец);
- Тельбин (Днепровский район, на озере Тельбин);
- Радуга (Днепровский район, озеро Радунка);
- Радуга (Днепровский район);
- Галерная (Голосеевский район, Галерный залив).
Байраченко сообщил, что «санитарное разрешение» получили уже 10 из 13 киевских пляжей. Эти объекты полностью готовы к летнему сезону, оборудованы всем необходимым для отдыха людей, а качество воды соответствует экологическим стандартам.
Однако есть и такие пляжи, которые не прошли проверку, они находятся на озерах Тельбин, Вербное и Радунка. По результатам лабораторных исследований Киевского лабораторного центра МЗ Украины, в настоящее время не рекомендуется купаться в этих водоемах.
«На озере Вербное является превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки. Ее уровень составляет 6200 в одном дециметре кубическом, в озере Тельбин – 21 000 в одном дециметре кубическом, а норма – до 5000. Также мы периодически фиксируем повышенный уровень кишечной палочки на озере Радунка. Сейчас мы ждем оттуда окончательных лабораторных результатов. Пока мы не рекомендуем купаться в этих водоемах», – подчеркнул Байраченко.
Кроме муниципальных пляжей в Киеве есть более 60 мест отдыха у водоемов, однако эти места не оборудованы постами спасателей, медицинскими пунктами, переодягальнями и другой необходимой инфраструктурой. Столичные службы наблюдают за качеством воды в этих водоемах, однако не советуют киевлянам заходить в воду в этих местах, лучше посещать пляжи, которые прошли сертификацию.
Стоит отметить, что в течение ближайших 48 часов не рекомендуется посещать все киевские водоемы. Об этом объявили сотрудники коммунального предприятия «Плесо».
«Данное предостережение временное, обусловленное сильными ливнями и остается действующим в течение 48 часов после завершения дождей. Для защиты здоровья граждан и профилактики распространения инфекционных заболеваний рекомендуем воздержаться от купания до стойкого улучшения погодных условий. Заметим, что предупреждение людей о том, что купание после сильных дождей нежелательно, является обычной практикой в странах, где хорошо развиты основы безопасности и культуры рекреации у воды», – пояснили в «Плесо».