Перерасчет пенсий: Кто и сколько получит надбавки

Перерасчет пенсий в связи с ростом социальных стандартов с 1 июля коснется 700 тысяч пенсионеров.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Владислав Машкин, передает УНИАН.

«С 1 июля меняется такой показатель, как прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, что влечет за собой перерасчет пенсий», – напомнил он.

Чиновник отметил, что это промежуточный перерасчет, поскольку с 1 октября 2017 года минимальная пенсия установлена на уровне 1452 грн, что выше прожиточного минимума в 1373 грн, даже после его увеличения на 62 грн.

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«Прожиточный минимум увеличивается на 62 грн и перерасчету будут подлежать пенсии около 700 тысяч человек. Это те люди, которые не имели достаточного страхового стажа для назначения пенсии в минимальном размере на уровне 1452 грн по состоянию на октябрь прошлого года. То есть это незначительное количество людей, которым будет в связи с ростом прожиточного минимума увеличен размер пенсии. Эти люди получают 1373 грн, а будут получать 1435 грн», – сказал Машкин.

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