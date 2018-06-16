Патриарх Варфоломей сделал заявление относительно Украины: наш долг – вернуть Киев и Скопье к канонам Церкви

Перед Вселенской Патриархией стоит обязательство и ответственность вернуть народы Украины и Македонии к истине и каноническим рамкам Церкви.

Об этом заявил Патриарх Варфоломей в день своих именин, 11 июня, во время Литургии в патриаршем храме св. Георгия на Фанаре, пишет РИСУ.

«Существование раскола не является аргументом, чтобы лишать весь народ связей с церковной правдой и каноничностью, отрицая нашу ответственность перед Богом и историей, а наоборот, скорее, стимулом для поиска спасительных и объединяющих решений», - сказал православный первоиерарх.

«Когда Церковь-Мать ищет пути спасения наших братьев из Украины и Скопье (Македонии – ред), она наполняет свой апостольский долг. Наш долг и ответственность - привести эти народы обратно к церковной правде и каноническому порядку. Поэтому то, что делает Вселенский Патриархат, он делает для блага целого мира и предлагает всем народам без исключения. В этом контексте существует и межхристианский диалог, который действует «в любви и правде», - подчеркнул Вселенский Патриарх.

Напомним, что ко Вселенскому Патриарху обратились представители украинской власти и Церквей с просьбой предоставить Томос об автокефалии УПЦ. Патриарх Филарет и Президент надеются, что украинский вопрос Костантинополь решит положительно к празднованию 1030-летия крещения Руси-Украины.

30 мая Константинопольский Патриархат принял во внимания обращение премьера Македонии Зорана Заева с просьбой решить судьбу Македонской Церкви. По мнению экспертов, Патриарх Варфоломей скорее всего вместе с украинским будет рассматривать еще и македонский вопрос.

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