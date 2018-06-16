Освободить политзаключенных: российское консульство в Одессе забросали «кровавыми» мячами

Сегодня, 16 июня, под стенами российского консульства в Одессе прошла акция с требованием освободить политических заключенных Кремля.

Как пишет «Думская», примерно 20 участников патриотических организаций провели пикет диппредставительства с плакатами-карикатурами на тему чемпионата мира по футболу, который проходит в эти дни в России.

По словам организаторов пикета – представителей одесского отделения «Автомайдана», мировое сообщество должно было изначально игнорировать чемпионат, так как он проводится в стране, которая не придерживается международных законов и общечеловеческих норм морали.

«Страна-агрессор удерживает в заложниках наших граждан, обвинив их в терроризме и силой навязав свое гражданство. Мы сегодня пришли, чтобы поддержать их. Этот праздник футбола не должен проходить в стране, которая систематически игнорирует человеческие ценности», – рассказал представитель «Автомайдана» Юрий Батыр.

Участники акции облили футбольные мячи красной жидкостью и символично забили голы в "ворота Российской Федерации", перебросив спортивные снаряды через забор дипломатической миссии.

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