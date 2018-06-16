Омбудсмен Денисова сегодня намерена посетить заключенного в РФ Карпюка

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в субботу, 16 июня, планирует посетить заключенного в России гражданина Украины Николая Карпюка.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

«Сейчас мы движемся в направлении Владимирского централа, где находится Карпюк, чтобы навестить его. Мы договорились об этом», – сообщила сегодня Денисова по телефону в эфире одного из телеканалов.

Как отметила омбудсмен, когда она ранее в субботу находилась в российском городе Салехард, украинское посольство проинформировало, что успевает согласовать процедуры, в соответствии с международными конвенциями, чтобы представители украинского консульства встретились с Карпюком.

«Пока там ничего не написано обо мне как об уполномоченном, поэтому мы едем... Будем подавать заявление в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, ст. 89 п. 4, чтобы предоставили на таких условиях мне встречу с Карпюком», – рассказала Денисова.

Она также подчеркнула, что российское законодательство предусматривает такую встречу.

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