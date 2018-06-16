Непогода оставила без света 129 населенных пунктов в Украине

Из-за неблагоприятных погодных условий в Украине обесточены 129 населенных пунктов в пяти областях.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В частности, ночью 16 июня в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 129 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Полтавская – 57 н.п., Сумская – 47 н.п., Черкасская – 15 н.п., Киевская – 8 н.п. и Черниговская – 2 н.п.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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