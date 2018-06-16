Нардеп про «ультиматум» «Нафтогаза»: Менеджмент грозит владельцу

Сейчас с «Нафтогазом» сложилась ситуация, когда владелец – украинское правительство – не влияет на собственность.

Об этом в эфире информационного спецпроекта с Наташей Влащенко на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины (фракция БПП) Оксана Продан.

Напомним, как говорится в письме руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, НАК «Нафтогаз Украины» может отключить от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях страны, если в тарифе на газ не предусмотрят плату за использование газораспределительных систем.

Оксана Продан отметила, что сейчас с «Нафтогазом» сложилась ситуация, когда владелец – украинское правительство – не влияет на собственность.

«Более того, менеджмент владельцу угрожает и ставит ультиматумы», – заявила политик.

Гостья программы отметила, что городские головы знают, что угрозы «Нафтогаза» могут осуществиться. С ее слов, во время прошлого отопительного сезона «Нафтогаз» не подключал целые города, несмотря на то, что юридических оснований не подключать к газоснабжению не имел, поскольку был обязан это делать. В итоге пришлось оказать давление, чтобы люди получили теплоснабжение.

Оксана Продан отметила, что после того, как стало известно о начислении миллионных премий менеджменту НАК «Нафтогаз Украины», ряд народных депутатов обратились к правительству с требованием предоставить уставные документы, контракты с руководством «Нафтогаза» для того, чтобы понять, как их приняли на работу и на каких условиях они работают и не превышают ли они свои возможности.

«Надеюсь, что они эти документы получат», – добавила нардеп.

Оксана Продан также заявила, что НАК «Нафтогаз Украины» сегодня должен «Укргаздобыче» миллиарды гривен: «Соответственно, эта государственная компания не то, что не развивается, она уменьшается в стоимости».

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