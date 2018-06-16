МВД объявило в розыск мэра Доброполья

Мэра Доброполья Донецкой области Андрея Аксенова объявили в розыск.

Информация об этом появилась в соответствующем разделе на сайте МВД Украины.

Аксенов исчез из поля зрения правоохранительных органов 4 июня. Его подозревают в подделке официальных документов для незаконного посещения оккупированного Крыма, а также в растрате государственного имущества, сообщает Новое время.

15 мая Аксенову сообщили о подозрении в подделке документов. После этого он проигнорировал заседание Краматорского городского суда по избранию ему меры пресечения.

По словам адвокатов, с 16 мая Аксенов не выходит на связь. Предполагают, что он покинул страну.

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