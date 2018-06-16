Москалькова посетила фигуранта дела «крымских диверсантов» Штыбликова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила незаконно осужденного фигуранта дела «крымских диверсантов» Дмитрия Штыбликова, который отбывает наказание в омской колонии.

«Татьяна Николаевна Москалькова уже прибыла в колонию номер шесть Омска и посещает Дмитрия Штыбликова», - сообщило ТАСС в пресс-службе российского омбудсмена. В пресс-службе напомнили, что именно с посещения Штыбликова должна была начаться программа совместных посещений российским и украинским омбудсменами удерживаемых в России и в Украине, но «уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова отказалась ехать в Омск».

Напомним, в ноябре 2017 года «суд» приговорил фигуранта «дела украинских диверсантов» Дмитрия Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.

О его задержании в Севастополе стало известно в ноябре 2016 года: оккупанты сообщили о задержании «членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины» - Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудки.

Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре «Номос». Владимир Дудка - капитан 2-го ранга запаса, в прошлом - капитан корабля радиоэлектронной разведки.

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