Мы не одни: на карликовой планете Церере обнаружили новые доказательства органической жизни

Органические молекулы, обнаруженные на карликовой планете Церере, – строительные блоки для жизни, и факт наличия на ней богатых запасов водяного льда означает, что маленькая планета может быть пригодной для некоторых форм жизни. Последние исследования показали, что на поверхности карликовой планеты в несколько раз больше органики, чем предполагалось ранее.

Когда в 2015 году космический аппарат Dawn облетал Цереру, он использовал спектрометр видимого и инфракрасного диапазонов для оценки того, сколько солнечного света поглощается и отражается на разных частях поверхности планеты, что помогло понять ее состав. Сравнивая эту информацию со световым спектром, что отражается земным органическим материалом, ученые подсчитали, что от 6 до 10 % спектральной подписи, полученной на Церере, можно объяснить органической материей. При этом большая часть органики на планете сконцентрирована на относительно небольших участках в ее северном полушарии, сообщает naked-science.

Недавнее исследование, опубликованное в Geophysical Research Letters, предлагает альтернативный подход. Вместо использования земной органики команда сравнила показания спектрометра с поверхности Цереры с метеоритом.

«Мы обнаружили, что при моделировании данных с Цереры с использованием внеземной органики – вероятно, является более подходящим аналогом, чем земной – нам необходимо больше органической материи, чтобы объяснить спектральное поглощение, наблюдаемое на ней. Мы считаем, что примерно 40-50 %в спектрального сигнала, что наблюдается на Церере, объясняется органикой. Это большая разница по сравнению с 10 %, о которых сообщалось на основе земных органических соединений », – так прокомментировала новые результаты сотрудник Юго-западного исследовательского института в Техасе Ханна Каплан.

Органическая материя, проявленная аппаратом Dawn вблизи кратера Ernutet / NASA

Обнаружение органического материала на Церере не означает автоматически, что на ней существует жизнь. Например, на множестве астероидов и комет также есть органические соединения, но они не способны поддерживать жизнь.

Однако изучение органики с карликовой планеты, вероятно, поможет исследователям и астробиологии в поисках жизни на других планетах – например на тех, что прячутся в системе альфа Центавра.

Церера (лат. Ceres) – карликовая планета в поясе астероидов внутри Солнечной системы. Это ближайшая к Земле карликовая планета, она порой приближается на расстояние 263 млн км. Открыта 1 января 1801 года итальянским астрономом Джузеппе Пиацци в астрономической обсерватории в городе Палермо. Это была первая открытая малая планета. (на основе данных Википедии)

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