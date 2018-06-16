Масштабная авария на проспекте Победы парализовала выезд из Киева

Масштабная авария на проспекте Победы, где ранее в результате аварии погиб мотоциклист, парализовала выезд из Киева в пятницу.

Около 19:30 на проспекте Победы, 114/2 произошла масштабная авария с участием сразу 6 автомобилей: Renault, Mercedes, Hyundai, Honda, Daewoo и грузовика DAF, сообщают ДТП г.Киев.иа.

«На данный момент неизвестно, как произошла авария, но без пострадавших не обошлось. Водитель Renault отметил, что скорее всего у водителя грузового авто что-то пошло не так и он начал крушить машины», – говорится в сообщении.

Женщину с Mercedes госпитализировали в тяжелом состоянии, а водителю грузовика помощь была оказана на месте ДТП.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.