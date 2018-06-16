live
Aнонси
Анонс програми Перша передача
Анонс програми Перша передача
16 июня, суббота
Євген Комаровський у спецвипуску «Hard з Влащенко»
Євген Комаровський у спецвипуску «Hard з Влащенко»
16 июня, суббота
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
16 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
суббота, 16 июня, 2018, 0:07 Киев
Масштабная авария на проспекте Победы парализовала выезд из Киева

Масштабная авария на проспекте Победы, где ранее в результате аварии погиб мотоциклист, парализовала выезд из Киева в пятницу.

Около 19:30 на проспекте Победы, 114/2 произошла масштабная авария с участием сразу 6 автомобилей: Renault, Mercedes, Hyundai, Honda, Daewoo и грузовика DAF, сообщают ДТП г.Киев.иа.

«На данный момент неизвестно, как произошла авария, но без пострадавших не обошлось. Водитель Renault отметил, что скорее всего у водителя грузового авто что-то пошло не так и он начал крушить машины», – говорится в сообщении.

Женщину с Mercedes госпитализировали в тяжелом состоянии, а водителю грузовика помощь была оказана на месте ДТП.
ДТПКиев
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-06-16 01:18 :48