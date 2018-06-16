Мариуполь празднует годовщину освобождения: в программе – соревнования, парад и концерт

Мариуполь в субботу, 16 июня, отмечает четвертую годовщину освобождения от пророссийских бандформирований.

Как сообщает Укринформ, по этому случаю в полумиллионном портовом городе на Донетчине пройдет ряд торжественных и массовых мероприятий.

Начнутся празднования проведением военного парада боевой техники, а также пешей колонны военнослужащих Азова. В этот день вместе с «азовцами», которые были основной ударной силой во время операции 13 июня 2014 года по освобождению города, пройдут бойцы Нацгвардии, морской пехоты, 56-й отдельной мотопехотной бригады, Донецкого пограничного отряда, Мариупольского отряда морской охраны и сотрудники полиции ГУНП в Донецкой области.

Стартует парад техники в 9:30 и пройдет по маршруту через проспект Мира от въезда в город до центральной площади Свободы, где в 10:00 начнется торжественная церемония вручения наград защитникам Мариуполя при участии почетных гостей – основателя полка «Азов» Андрея Билецкого и государственных чиновников.

По завершению торжественной части на площади Свободы начнется фестиваль «Свободный Мариуполь», в рамках которого состоится ряд мероприятий.

В частности, с 11.00 откроются развлекательные секции (кузнецы, гончары, детские кружки), военные секции (парамедицина, стрельбы в тире), заработают сувенирные лавки, а также состоятся выступления реконструкторов.

В полдень на площади Свободы стартует спортивный турнир «Сильная Нация», в рамках которого будут проведены соревнования по кросфиту, боксу и борьбе, а также пройдет турнир Донецкой области по греплингу, на который приедут спортсмены со всех уголков страны.

В это же время начнется презентация новой книги «Освобождения Мариуполя» с участием бойцов, которые освобождали Мариуполь.

Вечером, в 18:00 начнется праздничный концерт с участием коллективов «ТНМК», «Ролликс», «The DOOX», исполнительницы Христины Соловий.

Завершится фестиваль в 22:00 ярким фаер-шоу.

Празднования в честь освобождения Мариуполя от пророссийских бандформирований отметят в выходной день - в субботу, 16 июня, чтобы как можно больше людей смогли принять участие в торжествах.

Как известно, 13 июня 2014 года была проведена операция по освобождению Мариуполя.

Противостояние между украинцами и пророссийскими сепаратистами началось в Мариуполе почти сразу после бегства из Украины президента Януковича. Особенно пророссийские силы активизировались после так называемого присоединения Крыма к России.

Примерно с середины апреля Мариупольский горсовет был захвачен сепаратистами, которые наводили ужас на местных жителей, показывая, кто в городе хозяин. 9 мая, выполняя приказы московских кураторов, они штурмовали городское УВД – Мариуполь перешел под их полный контроль. При этом был ранен и взят в плен начальник УВД Валерий Андрощук и убиты начальник ГАИ Виктор Саенко и боец добровольческого батальона милиции «Азов» Родион Добродомов. К тому же, террористы заблокировали бетонными блоками несколько улиц в центре города и захватили админздания.

Милиция, СБУ и прокуратура были полностью парализованы. После событий 9 мая и фактической потери контроля над третьим по размеру городом Донбасса – Мариуполем, Украина контролировала лишь мариупольский аэродром, на котором находились украинские нацгвардейцы, военнослужащие Вооруженных сил Украины и полторы сотни добровольцев из батальона МВД «Азов».

Штурм Мариуполя украинское командование изначально планировало на 23 мая 2014 года, чтобы предоставить возможность жителям города проголосовать вместе с другими украинцами на президентских выборах, но впоследствии, после анализа имеющихся сил и средств, отказалось от этого плана. Окончательной датой начала освобождения было определено 13 июня.

В спецоперации принимали участие 150 бойцов спецбатальона «Азов», 2 роты спецбатальона «Днепр», 2 роты Национальной гвардии и спецназ МВД. Блок-посты на въездах в город контролировали военные, помощь поступала также от членов «Правого сектора» и местных активистов.

Для блокирования района проведения спецоперации были привлечены около 500 военнослужащих ВСУ и Нацгвардии. Штурм начался в 5 утра. В ходе операции были ликвидированы ключевые опорные точки боевиков, уничтожена их техника и восстановлен контроль над всеми захваченными зданиями, в частности зданием городского совета. С тех пор, благодаря усилиям украинских военных и самих мариупольцев, город живет хоть и напряженной, но мирной жизнью, оставаясь уязвимым для терактов, крупнейший из которых произошел 24 января 2015 года.

В тот день террористы из артиллерии обстреляли блокпосты Вооруженных сил Украины и жилой микрорайон «Восточный». Погибли 30 человек, ранения получили 128, среди погибших и раненых были дети.

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