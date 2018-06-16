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суббота, 16 июня, 2018, 18:23 Общество
Личные дневники Эйнштейна указывают на его ксенофобию

Личные дневники Эйнштейна демонстрируют его предвзятое отношение к людям, с которыми он познакомился, путешествуя по Азии.

Недавно опубликованы личные дневники Альберта Эйнштейна, подробно описывающие его путешествие в Азию в 1920-х годах, указывающие на расистское отношение физика-теоретика и иконы гуманизма к людям, с которыми он познакомился во время поездки, в частности к китайцам, - информирует издание The Guardian.

В дневниках, написанных между октябрем 1922 года и мартом 1923 года, ученый делится мыслями о своих путешествиях, науке, философии и искусстве. В Китае, мужчина, который когда-то назвал расизм "болезнью белых людей", описывает «грязных и тупых работающих людей», которых он видел в стране. Он отмечает, что «китайцы не сидят на скамейках во время еды, а приседают как европейцы, когда справляют нужду в лиственных лесах. Все это происходит тихо и скромно. Даже дети выглядят бездушными и тупыми». Что касается «плодовитости» китайцев, он высказался следующим образом: «Было бы очень обидно, если бы китайцы вытеснили все остальные расы. Для таких, как мы, только мысль об этом вызывает отвращение».

Сторінка щоденника Ейнштейна
Страница дневника Эйнштейна

Зеев Розенкранц, старший редактор и помощник директора Einstein Papers Project Калифорнийского института технологий, говорит: «Я думаю, что много комментариев нас бы поразили, в частности о том, что он говорил о китайцах. Эти комментарии разительно отличаются от публичного представления о великой иконе гуманизма».

Розенкранц редактировал и переводил «Дневники путешествий Альберта Эйнштейна», которые впервые были опубликованы Издательством Принстонского университета, включая факсимиле страниц дневника. Раньше дневники публиковались только на немецком языке, как часть 15-томных сборников Альберта Эйнштейна с небольшими дополнительными переводами на английский язык. Представитель Издательства Принстонского университета сказал: «Впервые странствующие дневники Эйнштейна станут более доступными каждому, кто не является серьезным исследователем физика».

Дальнейшие отрывки в дневниках, как полагают, были написаны для падчериц Эйнштейна в Берлине, когда он и его жена путешествовали по Азии, Испании и Палестине, и как памятные записи, в которых он высказывался, что китайцы: «Своеобразная стадоподобная нация [...] чаще напоминает автоматы, чем людей». Далее он, по словам Розенкранца, добавляет к своей ксенофобии «разумную дозу мужского шовинизма»: «Я заметил, что женщины мало в чем отличаются от мужчин. Не понимаю, какой гибельной привлекательностью китайские женщины обладают, что очаровывают соответствующих мужчин настолько, что они не способны защититься от грозного благословения потомков».

В Коломбо на Цейлоне Эйнштейн пишет о том, как местные жители «живут в большой грязи и значительном смраде на ровной земле», добавляя, что они «делают мало и требуют мало. Простой экономический цикл жизни».

Зато, восприятие Эйнштейна японцев, более позитивное. «Японская ненавязчивость, порядочность в целом очень привлекает», - пишет он. «Чистые души, которых нигде больше нет среди людей. Нужно любить и восхищаться этой страной». Однако Розенкранц обращает внимание на то, что Эйнштейн также делает вывод, что «интеллектуальные потребности этой нации кажутся более слабыми чем  творческие – природная склонность?»

«Записи Ейнштейна в отношении биологического происхождения предполагаемой интеллектуальной неполноценности японцев, китайцев и индийцев, отнюдь не преуменьшены и могут восприниматься как расистские - в них другие народы изображены, как биологически неполноценные, что является характерным признаком расизма. Наиболее тревожным комментарием по этому вопросу является тот, в котором указано, что китайцы могут «вытеснить все другие расы», - пишет Розенкранц.

«Здесь Эйнштейн воспринимает другую расу «как угрозу», что характерно расистской идеологии. В своем дневнике Эйнштейн сделал достаточно много расистских и нечеловеческих заметок, некоторые из которых являются на самом деле возмутительными».

Розенкранц рассказал изданию The Guardian, что, хотя подобные взгляды были распространены в то время, они не были общепринятыми. «Как правило, обычной реакцией на это является то, что «мы должны понимать дух того времени», однако, в то время существовали и другие, более толерантные взгляды».

По словам Розенкранца, важно исследовать то, что такая икона гуманизма как Эйнштейн, фотографию которого когда-то использовали для кампании Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев под лозунгом: «Мешок вещей - не единственное, что беженец приносит в новую страну. Эйнштейн был беженцем», -могла писать ксенофобские комментарии о народах, с которыми имела дело.

«Ответ на этот вопрос кажется очень актуальным в современном мире, в котором ненависть к другим является настолько мощной», - написал Розенкранц. «Кажется, даже Эйнштейну иногда было сложно узнать себя в других», - добавил он.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK
ксенофобия
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2018-06-16 22:14 :25