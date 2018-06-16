Личные дневники Эйнштейна указывают на его ксенофобию

Личные дневники Эйнштейна демонстрируют его предвзятое отношение к людям, с которыми он познакомился, путешествуя по Азии.

Недавно опубликованы личные дневники Альберта Эйнштейна, подробно описывающие его путешествие в Азию в 1920-х годах, указывающие на расистское отношение физика-теоретика и иконы гуманизма к людям, с которыми он познакомился во время поездки, в частности к китайцам, - информирует издание The Guardian.

В дневниках, написанных между октябрем 1922 года и мартом 1923 года, ученый делится мыслями о своих путешествиях, науке, философии и искусстве. В Китае, мужчина, который когда-то назвал расизм "болезнью белых людей", описывает «грязных и тупых работающих людей», которых он видел в стране. Он отмечает, что «китайцы не сидят на скамейках во время еды, а приседают как европейцы, когда справляют нужду в лиственных лесах. Все это происходит тихо и скромно. Даже дети выглядят бездушными и тупыми». Что касается «плодовитости» китайцев, он высказался следующим образом: «Было бы очень обидно, если бы китайцы вытеснили все остальные расы. Для таких, как мы, только мысль об этом вызывает отвращение».

Страница дневника Эйнштейна

Зеев Розенкранц, старший редактор и помощник директора Einstein Papers Project Калифорнийского института технологий, говорит: «Я думаю, что много комментариев нас бы поразили, в частности о том, что он говорил о китайцах. Эти комментарии разительно отличаются от публичного представления о великой иконе гуманизма».

Розенкранц редактировал и переводил «Дневники путешествий Альберта Эйнштейна», которые впервые были опубликованы Издательством Принстонского университета, включая факсимиле страниц дневника. Раньше дневники публиковались только на немецком языке, как часть 15-томных сборников Альберта Эйнштейна с небольшими дополнительными переводами на английский язык. Представитель Издательства Принстонского университета сказал: «Впервые странствующие дневники Эйнштейна станут более доступными каждому, кто не является серьезным исследователем физика».

Дальнейшие отрывки в дневниках, как полагают, были написаны для падчериц Эйнштейна в Берлине, когда он и его жена путешествовали по Азии, Испании и Палестине, и как памятные записи, в которых он высказывался, что китайцы: «Своеобразная стадоподобная нация [...] чаще напоминает автоматы, чем людей». Далее он, по словам Розенкранца, добавляет к своей ксенофобии «разумную дозу мужского шовинизма»: «Я заметил, что женщины мало в чем отличаются от мужчин. Не понимаю, какой гибельной привлекательностью китайские женщины обладают, что очаровывают соответствующих мужчин настолько, что они не способны защититься от грозного благословения потомков».

В Коломбо на Цейлоне Эйнштейн пишет о том, как местные жители «живут в большой грязи и значительном смраде на ровной земле», добавляя, что они «делают мало и требуют мало. Простой экономический цикл жизни».

Зато, восприятие Эйнштейна японцев, более позитивное. «Японская ненавязчивость, порядочность в целом очень привлекает», - пишет он. «Чистые души, которых нигде больше нет среди людей. Нужно любить и восхищаться этой страной». Однако Розенкранц обращает внимание на то, что Эйнштейн также делает вывод, что «интеллектуальные потребности этой нации кажутся более слабыми чем творческие – природная склонность?»

«Записи Ейнштейна в отношении биологического происхождения предполагаемой интеллектуальной неполноценности японцев, китайцев и индийцев, отнюдь не преуменьшены и могут восприниматься как расистские - в них другие народы изображены, как биологически неполноценные, что является характерным признаком расизма. Наиболее тревожным комментарием по этому вопросу является тот, в котором указано, что китайцы могут «вытеснить все другие расы», - пишет Розенкранц.

«Здесь Эйнштейн воспринимает другую расу «как угрозу», что характерно расистской идеологии. В своем дневнике Эйнштейн сделал достаточно много расистских и нечеловеческих заметок, некоторые из которых являются на самом деле возмутительными».

Розенкранц рассказал изданию The Guardian, что, хотя подобные взгляды были распространены в то время, они не были общепринятыми. «Как правило, обычной реакцией на это является то, что «мы должны понимать дух того времени», однако, в то время существовали и другие, более толерантные взгляды».

По словам Розенкранца, важно исследовать то, что такая икона гуманизма как Эйнштейн, фотографию которого когда-то использовали для кампании Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев под лозунгом: «Мешок вещей - не единственное, что беженец приносит в новую страну. Эйнштейн был беженцем», -могла писать ксенофобские комментарии о народах, с которыми имела дело.

«Ответ на этот вопрос кажется очень актуальным в современном мире, в котором ненависть к другим является настолько мощной», - написал Розенкранц. «Кажется, даже Эйнштейну иногда было сложно узнать себя в других», - добавил он.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.