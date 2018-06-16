live
Aнонси
Євген Комаровський у спецвипуску «Hard з Влащенко»
Євген Комаровський у спецвипуску «Hard з Влащенко»
16 июня, суббота
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
16 июня, суббота
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані: Українсько-польські стосунки
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані: Українсько-польські стосунки
16 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
суббота, 16 июня, 2018, 14:22 Политика
Кабмин примет постановление, которым урегулирует пересечение КПВВ и проживание в серой зоне, – Черныш

Кабинет министров в ближайшее время должен принять постановление, которым будет регулироваться порядок пересечения КПВВ и перемещения товаров, а также другие вопросы, связанные с проживанием людей в так называемой серой зоне.

Об этом сообщил журналистам в Мариуполе министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, сообщает Укринформ.

«Сейчас правительство должно принять одно из постановлений, которое должен внести Генеральный штаб вместе с Министерством обороны, которым будет регулироваться перемещение людей и товаров через контрольные пункты въезда-выезда. Такое постановление пока Кабинетом министров не принято, действует предыдущее, которое разрабатывалось Службой безопасности. Там должен быть не только ныне существующий приказ, а должно быть постановление, которое частично урегулирует вопросы, предусмотренные законом», - сказал он.

По словам министра, будет регулироваться постановлением Кабмина порядок перемещения через КППВ, а также будет урегулирован ряд вопросов, связанных с проживанием в «серой зоне».
донбассМариуполькабинет министровКПВВВадим Черныш
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-06-16 16:16 :08