Кабмин примет постановление, которым урегулирует пересечение КПВВ и проживание в серой зоне, – Черныш

Кабинет министров в ближайшее время должен принять постановление, которым будет регулироваться порядок пересечения КПВВ и перемещения товаров, а также другие вопросы, связанные с проживанием людей в так называемой серой зоне.

Об этом сообщил журналистам в Мариуполе министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, сообщает Укринформ.

«Сейчас правительство должно принять одно из постановлений, которое должен внести Генеральный штаб вместе с Министерством обороны, которым будет регулироваться перемещение людей и товаров через контрольные пункты въезда-выезда. Такое постановление пока Кабинетом министров не принято, действует предыдущее, которое разрабатывалось Службой безопасности. Там должен быть не только ныне существующий приказ, а должно быть постановление, которое частично урегулирует вопросы, предусмотренные законом», - сказал он.

По словам министра, будет регулироваться постановлением Кабмина порядок перемещения через КППВ, а также будет урегулирован ряд вопросов, связанных с проживанием в «серой зоне».

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