Геращенко: Завтрашний «КиевПрайд» – экзамен для украинцев на толерантность

Первый заместитель Председателя ВР Украины Ирина Геращенко считает, что проведение «КиевПрайда» в Киеве является экзаменом для украинского общества на толерантность, и призывает уважать права каждого человека и спокойно отнестись к акции.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, комментируя заявления тех, кто слишком эмоционально критикует проведение запланированного на 17 июня марша ЛГБТ.

«Прайд – это не о нетрадиционном сексе, а о праве быть собой. Это экзамен Украины и украинского общества на толерантность», – написала она.

Геращенко призвала всех к терпимости и толерантности к тем, кто имеет другую ориентацию, отметив, что они так же, как и другие граждане Украины воюют за Украину, борются за нее и строят, платят налоги. А настоящий враг государства, - «это те, кто убивает украинцев, кто ведет войну против Украины».

Она также с сожалением отметила, что в Украине общество, как ни прискорбно, «гораздо снисходительнее относится к насилию в семье, терпит издевательства над женщинами и детьми , побои и унижения, но нетерпимо к однополым связям».

«Прайд – это не реклама ЛГБТ-сообщества, это призыв уважать право каждого человека быть собой, право каждого человека на любовь, на счастье. Это о правах человека. И я уважаю эти права», – написала первый вице-спикер.

В воскресенье в Киеве состоится Марш равенства «КиевПрайд». Ожидается, что в мероприятии примут участие около пяти тысяч человек.

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